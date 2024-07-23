Летовальцев Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Летовальцев Антон
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фёкла Сергеевна
Мать ребёнка: Летовальцева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Летовальцев Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Летовальцева Евдокия Георгиевна
Смерть
Неизвестно