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Летовальцев Сергей Антонович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Летовальцев Антон

Мать: ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фёкла Сергеевна

Мать ребёнка: Летовальцева Евдокия Георгиевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Летовальцев Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Летовальцева Евдокия Георгиевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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