Иган Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иган Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1969

Отец: Иган Николай Иванович

Мать: Иган Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Александровна

Рождение ребёнка
11.04.2001

Дочь: Иган Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.2006

Дочь: Иган Кристина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.10.2018

Дочь: Иган София Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

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