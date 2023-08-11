Иган Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1969
Отец: Иган Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Александровна
Рождение ребёнка
11.04.2001
Дочь: Иган Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.2006
Дочь: Иган Кристина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.10.2018
Дочь: Иган София Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана