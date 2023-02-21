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Николенко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Николенко Раиса Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Николенко Раиса Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Николенко Раиса Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николенко Раиса Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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