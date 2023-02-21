Гайнетдинова Гадиля Бадертдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнетдинов Габдерахман Файзрахманович
Новобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан