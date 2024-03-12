Нагина Августа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагина Августа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1969

Сын: Нагин Вячеслав Валентинович

Отец ребёнка: Нагин Валентин Петрович

Рождение ребёнка
11.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагин Валентин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагин Валентин Петрович

Смерть
Неизвестно
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