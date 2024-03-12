Нагина Августа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1969
Сын: Нагин Вячеслав Валентинович
Отец ребёнка: Нагин Валентин Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагин Валентин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно