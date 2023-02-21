Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1900

Дочь: Дурова Агриппина Прокофьевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Прокофьевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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