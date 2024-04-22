Третьякова (Кузьмина) Ираида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1879 ст.
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1879 ст.
Бракосочетание
04.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Суханова Афанасья Кузьминична
Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
20.02.1906 ст.
Сын: Третьяков Евгений Кузьмич
Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
13.02.1909
Сын: Третьяков Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Третьяков Владимир Кузьмич
Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
25.12.1912
Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Иевлева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович
Смерть
1941