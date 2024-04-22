Третьякова (Кузьмина) Ираида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Кузьмина) Ираида Григорьевна

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.03.1879 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

тТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1879 ст.

Отец: Кузьмин Григорий Петрович

Мать: Кузьмина Прасковея Федоровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.02.1902 ст.

Муж: Третьяков Кузьма Семенович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Суханова Афанасья Кузьминична

Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1906 ст.

Сын: Третьяков Евгений Кузьмич

Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Третьяков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Третьяков Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Третьяков Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Иевлева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Третьяков Кузьма Семенович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1941
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