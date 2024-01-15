Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Любовь Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
30.07.1816
Сын: Стефан Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно