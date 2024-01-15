Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Любовь Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.07.1816

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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