Корабейникова (Корабейникова) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Корабейников Александр Иванов
Отец ребёнка: Корабейников Иван Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Корабейников Иван Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Корабейников Никита Иванов
Отец ребёнка: Корабейников Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1800