Корабейникова (Корабейникова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабейникова (Корабейникова) Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Корабейников Александр Иванов

Отец ребёнка: Корабейников Иван Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Корабейников Иван Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Корабейников Никита Иванов

Отец ребёнка: Корабейников Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корабейников Иван Иванов

Смерть
Вычислено 1800
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