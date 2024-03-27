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Скутова Ульяна Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Скутов Аркадий Емельянович

Отец ребёнка: Скутов Емельян Васильевич

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Скутов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Скутов Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1928

Сын: Скутов Николай Емельянович

Отец ребёнка: Скутов Емельян Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скутов Емельян Васильевич

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
дер.Стриганцы, Витебская обл.
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