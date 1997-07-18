Кислякова (Кислякова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения15.12.1915
Дата смерти18.07.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Отец: Кисляков Павел
Мать: Кислякова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1938
Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1940
Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1997