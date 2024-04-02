Марков Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1899
Дата смерти16.06.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1899
Отец: Марков Андрей
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Грезина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Павловка, Лехтовская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.1983
Похороны
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область