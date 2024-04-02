Марков Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Яков Андреевич

Марков Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1899

Дата смерти

16.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1899

Отец: Марков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Грезина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павловка, Лехтовская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.1983
Похороны
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close