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Батаногов Косьма Игнатьевич

Место рождения

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

29.06.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1822

Отец: Батаногов Игнатий

Мать: не указана

Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385 Деревни Донова у крестьянина Игнатья Батаногова сын Косьма Восприемники: крестьянин Максим Редозубов и Игнат... Показать все
Крещение
30.06.1822
Старое Доново, Боровская волость, Ишимский уезд
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385 Деревни Донова у крестьянина Игнатья Батаногова сын Косьма Восприемники: крестьянин Максим Редозубов и Игнат... Показать все
Смерть
Неизвестно

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