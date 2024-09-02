Батаногов Косьма Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1822
Отец: Батаногов Игнатий
Мать: не указана
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385 Деревни Донова у крестьянина Игнатья Батаногова сын Косьма Восприемники: крестьянин Максим Редозубов и Игнат... Показать все
Крещение
30.06.1822
1 января 1822 — 31 декабря 1823 ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №61, стр. 385 Деревни Донова у крестьянина Игнатья Батаногова сын Косьма Восприемники: крестьянин Максим Редозубов и Игнат... Показать все
Смерть
Неизвестно