Боева Лариса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1967
Дата смерти18.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1967
Отец: Швецов Анатолий Иванович
Мать: Швецова Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1984
Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1985
Дочь: Пронских Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1987
Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1989
Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич
Смерть
18.03.2018