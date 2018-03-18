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Боева Лариса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1967

Дата смерти

18.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1967

Отец: Швецов Анатолий Иванович

Мать: Швецова Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
19.10.1984

Сын: Боев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
21.12.1985

Дочь: Пронских Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1987

Сын: Боев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1989

Сын: Боев Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Боев Сергей Николаевич

Смерть
18.03.2018

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