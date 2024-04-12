Пальчиков Аггей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1731 ст.
Отец: Пальчиков Иван
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Дочь: Дарья Агеева
Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Евдокия Агеева
Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Евдокия Агеева
Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно