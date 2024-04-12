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Пальчиков Аггей Иванов

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.

Отец: Пальчиков Иван

Мать: не указана

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Пальчиков Григорий Агеев

Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Дочь: Дарья Агеева

Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: Евдокия Агеева

Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Евдокия Агеева

Мать ребёнка: Пальчикова Матрона Семенова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчикова Матрона Семенова

Смерть
Неизвестно
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