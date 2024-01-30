Рыжкина (Тихонова) Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти03.01.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рыжкин Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рыжкин Кузьма Прокофьевич
Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1922
Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1971
Самолшинский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область