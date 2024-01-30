Рыжкина (Тихонова) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкина (Тихонова) Прасковья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

03.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Тихонов Илья Антонович

Мать: Тихонова Прасковья Поликарповна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Рыжкин Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рыжкин Кузьма Прокофьевич

Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1922

Сын: Рыжкин Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович

Кудиновский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Рыжкин Прокофий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжкин Прокофий Иванович

Смерть
03.01.1971
Самолшинский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
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