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Свешников Афанасий Леонович

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1676

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Свешников Леон Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696

Жена: Свешникова (Свешникова) Ульяна

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Свешникова) Федора Афанасьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна

Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Свешникова) Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна

Рождение ребёнка
1702

Сын: Свешников Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна

Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Свешникова) Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна

Смерть
1752

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