Свешников Афанасий Леонович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1676
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Свешников Леон Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Свешникова) Федора Афанасьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Свешникова) Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна
Рождение ребёнка
1702
Сын: Свешников Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Свешникова) Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Ульяна