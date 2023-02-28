Пятков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.10.1891
Дата смерти03.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1891
Отец: Пятков Иван Александрович
Мать: Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Попова Физа
Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1919
Сын: Пятков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1924
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ильина Анна
Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1928
Сын: Пятков Виктор
Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
коневод, участник 1 Мировой Войны, был в плену у немцев
Смерть
03.01.1970