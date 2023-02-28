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Пятков Алексей Иванович

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Место рождения

Елунино, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.10.1891

Дата смерти

03.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1891

Отец: Пятков Иван Александрович

Мать: Марина Алексеевна

Елунино, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Попова Физа

Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1919

Сын: Пятков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1924

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ильина Анна

Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1928

Сын: Пятков Виктор

Мать ребёнка: Пяткова Мавра Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
коневод, участник 1 Мировой Войны, был в плену у немцев
Смерть
03.01.1970
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
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