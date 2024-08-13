Любутов Емельян Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Любутов Власий Емельянович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Любутова) Февронья Емельяновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Любутова) Саламония Емельяновна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Любутов Матвей Емельянович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Любутов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна