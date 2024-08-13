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Любутов Емельян Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Любутов Дементий Демид Тимофеевич

Мать: Любутова Стефанида Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823

Сын: Любутов Власий Емельянович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Любутова) Февронья Емельяновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Любутова) Саламония Емельяновна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Любутов Матвей Емельянович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Любутов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна

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