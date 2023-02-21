Курилкин Денис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилкин Денис Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.2009

Дочь: Курилкина Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2009

Дочь: Курилкина Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2009

Дочь: Курилкина Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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