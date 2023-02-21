Курилкин Денис Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.2009
Рождение ребёнка
17.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.2009
Рождение ребёнка
17.07.2009
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности