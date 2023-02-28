Липчанский Ефим Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885 ст.
Отец: Липчанский Ефим
Мать: не указана
Место рождения по записи в метрике о браке - Воронежская губерния, Богучарский уезд, Марковская слобода
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
село Петровское
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна
с. Петровское
Рождение ребёнка
Вычислено 1917
Дочь: Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна
либо Ставрополь, либо с.Петровское
Рождение ребёнка
16.03.1919
Сын: Липчанский Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна
Развод
19.02.1924
Смерть
Неизвестно