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Липчанский Ефим Ефимович

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Место рождения

Новомарковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885 ст.

Отец: Липчанский Ефим

Мать: не указана

Новомарковка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Место рождения по записи в метрике о браке - Воронежская губерния, Богучарский уезд, Марковская слобода
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Жена: Липчанская Александра Алексеевна

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
село Петровское
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
с. Петровское
Рождение ребёнка
Вычислено 1917

Дочь: Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна

либо Ставрополь, либо с.Петровское
Рождение ребёнка
16.03.1919

Сын: Липчанский Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Липчанская Александра Алексеевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Развод
19.02.1924

Жена: Липчанская Александра Алексеевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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