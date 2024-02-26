Домна Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Алексеев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Степан Козьмин (Ич)
Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Дарья Кузьми (Нична)
Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Прохор Козьмин (Ич)
Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Аксинья Кузьми (Нична)
Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Никита Козьмин (Ич)
Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)
Смерть
До 1834