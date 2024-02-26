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Домна Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Степан Козьмин (Ич)

Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Дарья Кузьми (Нична)

Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Прохор Козьмин (Ич)

Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Аксинья Кузьми (Нична)

Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Никита Козьмин (Ич)

Отец ребёнка: Козьма Алексеев (Ич)

Смерть
До 1834

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