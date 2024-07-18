(Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1840

Муж: Нескоблинов Ефим Климонов

[Witnesses: Егор Петров Орлов, Феодор Наумов Старадубцев, Сергей Климонов Нескоблинов; Григорий Савостианов Драгаин?, Иван Иванов Арлов]
Рождение ребёнка
09.08.1841

Дочь: (Нескоблинова) Иулиания Ефимова

Отец ребёнка: Нескоблинов Ефим Климонов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Нескоблинова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Нескоблинов Ефим Климонов

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