(Орлова? Нескоблинова) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1840
[Witnesses: Егор Петров Орлов, Феодор Наумов Старадубцев, Сергей Климонов Нескоблинов; Григорий Савостианов Драгаин?, Иван Иванов Арлов]
Рождение ребёнка
09.08.1841
Дочь: (Нескоблинова) Иулиания Ефимова
Отец ребёнка: Нескоблинов Ефим Климонов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Нескоблинова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Нескоблинов Ефим Климонов