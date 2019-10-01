Магула Ангелина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магула Ангелина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.2019

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2019

Отец: Магула Евгений

Мать: Бусловская Мария Викторовна

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