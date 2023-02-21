Никулина Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти?.10.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1910
Сын: Никулин Владимир Демидович
Отец ребёнка: Никулин Демид
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Никулина Зеленых Валентина Демидовна
Отец ребёнка: Никулин Демид
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никулин Василий Демидович
Отец ребёнка: Никулин Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Мария Демидовна
Отец ребёнка: Никулин Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Демид
Смерть
?.10.1964