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Никулина Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1910

Сын: Никулин Владимир Демидович

Отец ребёнка: Никулин Демид

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Никулина Зеленых Валентина Демидовна

Отец ребёнка: Никулин Демид

Рождение ребёнка
1918

Сын: Никулин Василий Демидович

Отец ребёнка: Никулин Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Мария Демидовна

Отец ребёнка: Никулин Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Иван Демидович

Отец ребёнка: Никулин Демид

Смерть
?.10.1964
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