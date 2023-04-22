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Коромыслов Леонид Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1948

Дата смерти

22.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коромыслов Алексей Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коромыслов Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Коромыслова (Каменских) Надежда Николаевна

Смерть
22.04.2023

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