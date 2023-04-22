Коромыслов Леонид Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1948
Дата смерти22.04.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коромыслов Алексей Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коромыслов Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Коромыслова (Каменских) Надежда Николаевна
Смерть
22.04.2023