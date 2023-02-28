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Асеев Анатолий Федорович

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Место рождения

Инжавино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.08.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939

Отец: Асеев Федор Алексеевич

Мать: Асеева Анна Григорьевна

Инжавино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асееаа Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асеев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Асеева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асеева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Асееаа Инна

Смерть
Неизвестно
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