Асеев Анатолий Федорович
Место рождения
Дата рождения17.08.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1939
Отец: Асеев Федор Алексеевич
Мать: Асеева Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асееаа Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Асеева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асеева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Асееаа Инна
Смерть
Неизвестно