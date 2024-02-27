Куненков Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти19.07.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Куненков Алексей
Рождение ребёнка
?.04.1884
Сын: Куненков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Куненкова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
12.11.1888
Сын: Куненков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Куненкова Акилина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1908