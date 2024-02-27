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Куненков Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.07.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Куненков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1884

Сын: Куненков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Куненкова Акилина Максимовна

Рождение ребёнка
12.11.1888

Сын: Куненков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Куненкова Акилина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куненкова Акилина Максимовна

Смерть
19.07.1908
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