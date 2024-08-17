Разумова Мария Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Санников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Санников Василий
Рождение ребёнка
01.09.1952
Сын: Санников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Санников Василий
Смерть
Неизвестно