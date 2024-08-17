Разумова Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Мария Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Василий

Рождение ребёнка
01.09.1952

Сын: Санников Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Санников Василий

Смерть
Неизвестно

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