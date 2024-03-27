Ахмеджанова (Жиганшина) Зиннура
Место рожденияс Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения1935
Дата смерти06.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Токтаров Жиганша
Мать: Токтарова Магира
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
18.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахмеджанов Малек
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
06.01.1993
Похороны
Неизвестно
шубино каберляр осте