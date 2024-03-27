Ахмеджанова (Жиганшина) Зиннура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеджанова (Жиганшина) Зиннура

Место рождения

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1935

Дата смерти

06.01.1993

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Токтаров Жиганша

Мать: Токтарова Магира

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
18.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Малек

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
06.01.1993
Похороны
Неизвестно
шубино каберляр осте
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