Бугаков (Бугакова (Шлифинсон)) Хая-Броня Копелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугаков (Бугакова (Шлифинсон)) Хая-Броня Копелевна

Бугаков (Бугакова (Шлифинсон)) Хая-Броня Копелевна

avatar

Место рождения

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.07.1901

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1901

Отец: Шлифинсон Копель

Мать: Шлифинсон Малка Герциковна

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бугаков Константин (Лейвикович)

Отец ребёнка: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)

Рождение ребёнка
26.05.1933

Дочь: Бреслав Инна Львовна

Отец ребёнка: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)

Смерть
1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close