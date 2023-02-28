Бугаков (Бугакова (Шлифинсон)) Хая-Броня Копелевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1901
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1901
Отец: Шлифинсон Копель
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бугаков Константин (Лейвикович)
Отец ребёнка: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)
Рождение ребёнка
26.05.1933
Дочь: Бреслав Инна Львовна
Отец ребёнка: Бугаков Лев (Лейвик) (Залманович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния