Манаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1867
Сын: Манаков Христофор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.04.1874
Сын: Манаков Зосима Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно