Филиппов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Айталина Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Айкар Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Мария Авксентьевна

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