Филиппов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Айталина Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Айкар Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филиппова Мария Авксентьевна
Бракосочетание
Неизвестно