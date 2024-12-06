Артамохина Агафья Стефаньевна 1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАртамохина Агафья Стефаньевна

Артамохина Агафья Стефаньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

1866 г.р.
1870 г.р.
1874 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамохин Иван Иванович

Данные о семье Артамохина И.И. получены из Проходного свидетельства при переезде в Сибирь. Прибытие в Уяр 23.08.1898г.
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.

Сын: Артамохин Николай Иванович

Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
Данные о рождении получены из Метрической книги Троицкой церкви села Шахово Кромского уезда Орловской губернии за 1866 г. (ГАОО, Ф.101 Оп.2 Д.2209, лист 100, об.99)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
В 19-м веке деревня Каменец входила в состав Коровье-Болотной волости Кромского уезда Орловской губернии (Ф. 160, О. 1, Д.1187 ГАКК)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Артамохин Александр Иванович

Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
Данные о семье Артамохина И.И. получены из Проходного свидетельства при переезде в Сибирь. Прибытие в Уяр 23.08.1898г.
Рождение ребёнка
08.04.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.