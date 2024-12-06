Артамохина Агафья Стефаньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Данные о семье Артамохина И.И. получены из Проходного свидетельства при переезде в Сибирь. Прибытие в Уяр 23.08.1898г.
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.
Сын: Артамохин Николай Иванович
Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович
Данные о рождении получены из Метрической книги Троицкой церкви села Шахово Кромского уезда Орловской губернии за 1866 г. (ГАОО, Ф.101 Оп.2 Д.2209, лист 100, об.99)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович
В 19-м веке деревня Каменец входила в состав Коровье-Болотной волости Кромского уезда Орловской губернии (Ф. 160, О. 1, Д.1187 ГАКК)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Артамохин Александр Иванович
Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович
Данные о семье Артамохина И.И. получены из Проходного свидетельства при переезде в Сибирь. Прибытие в Уяр 23.08.1898г.
Рождение ребёнка
08.04.1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович
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Рождение ребёнка
1890
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артамохин Иван Иванович
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Смерть
Неизвестно