Ябров Аким Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ябров Семен Маркович Или Ларионович
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Вера Акимовна
Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Акимовна
Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна
Место жительства
С 1852
Кузнецовка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Место жительства
До 1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Агафья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно