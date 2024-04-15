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Ябров Аким Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ябров Семен Маркович Или Ларионович

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Вера Акимовна

Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Акимовна

Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ябров Матвей Акимович

Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ябров Алексей Акимович

Мать ребёнка: Яброва Агафья Федоровна

Место жительства
С 1852
Кузнецовка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Агафья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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