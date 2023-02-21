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Лысов Иван Антипович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

1646 ст.

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

До 1628 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1666 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646 ст.

Отец: Лысов Антипа Иович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.

Сын: Лысов Марк Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
До 1678

Жена: не указана

Смерть
До 1710
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