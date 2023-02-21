Лысов Иван Антипович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рождения1646 ст.
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1646 ст.
Отец: Лысов Антипа Иович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1666 ст.
Сын: Лысов Марк Иванович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
До 1678
Жена: не указана
Смерть
До 1710