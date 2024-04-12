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Резанов Александр Михайлович

Место рождения

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1898

Отец: Резанов Михаил Аверьянович

Мать: Резанова Ирина Ивановна

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.08.1924

Дочь: Резанова Мария Александровна

Мать ребёнка: Резанова Александра Еремеевна

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Резанов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Резанова Александра Еремеевна

Резанова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова Александра Еремеевна

Вступление в колхоз
Неизвестно
с/хоз арт "Красное знамя"
Смерть
Неизвестно
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