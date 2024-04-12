Резанов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1898
Рождение ребёнка
09.08.1924
Дочь: Резанова Мария Александровна
Мать ребёнка: Резанова Александра Еремеевна
Рождение ребёнка
27.11.1926
Сын: Резанов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Резанова Александра Еремеевна
Военная служба
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Вступление в колхоз
Неизвестно
с/хоз арт "Красное знамя"
Смерть
Неизвестно