Усачев Василий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсачев Василий Григорьев

Усачев Василий Григорьев

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.07.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Усачева) Луиза Васильевна

Мать ребёнка: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Усачева) Валерия Васильевна

Мать ребёнка: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.