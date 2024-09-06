Усачев Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения29.07.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Усачева) Луиза Васильевна
Мать ребёнка: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Усачева) Валерия Васильевна
Мать ребёнка: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева