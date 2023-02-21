Покровская (Стратонович) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Стратонович) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.12.1995

Муж: Покровский Артур Олегович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.04.1997

Дочь: Покровская Таис Артуровна

Отец ребёнка: Покровский Артур Олегович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.2000

Дочь: Коваленко Алиса Артуровна

Отец ребёнка: Покровский Артур Олегович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Артур Олегович

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