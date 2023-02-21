Покровская (Стратонович) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.12.1995
Рождение ребёнка
07.04.1997
Дочь: Покровская Таис Артуровна
Отец ребёнка: Покровский Артур Олегович
Рождение ребёнка
15.02.2000
Дочь: Коваленко Алиса Артуровна
Отец ребёнка: Покровский Артур Олегович
Бракосочетание
Неизвестно