Проскурин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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