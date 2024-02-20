Шатунов Александр Иванович
Место рожденияСССР Башк.АССР Улус-Телякский р-н
Дата рождения1926
Дата смерти08.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Шатунов Иван Кузьмич
Мать: Шатунова Анна Алексеевна
СССР Башк.АССР Улус-Телякский р-н
Смерть
08.08.1944
Латв.ССР, Литинский с/с х.Айзупе,умер от полученных ран
Перезахоронение
1967
Латв.ССР, Гулбеневский р-н г.Гулбене ул.сколас (братское захоронение)
Информация о захоронении ID 85836832 Добавить в избранное Страна захоронения Латвия Регион захоронения Гулбенский р-н Номер захоронения в ВМЦ ЗЛ371-803 Место захоронения г. Гулбене, ул. Сколас, парк С... Показать все