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Шатунов Александр Иванович

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Место рождения

СССР Башк.АССР Улус-Телякский р-н

Дата рождения

1926

Дата смерти

08.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Шатунов Иван Кузьмич

Мать: Шатунова Анна Алексеевна

СССР Башк.АССР Улус-Телякский р-н
Смерть
08.08.1944
Латв.ССР, Литинский с/с х.Айзупе,умер от полученных ран
Перезахоронение
1967
Латв.ССР, Гулбеневский р-н г.Гулбене ул.сколас (братское захоронение)
Информация о захоронении ID 85836832 Добавить в избранное Страна захоронения Латвия Регион захоронения Гулбенский р-н Номер захоронения в ВМЦ ЗЛ371-803 Место захоронения г. Гулбене, ул. Сколас, парк С... Показать все
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