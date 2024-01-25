Дубовик (Соломатина) Ираида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Соломатина) Ираида Павловна

Место рождения

МО, сходня

Дата рождения

15.10.1918

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918

Отец: Соломатин Павел

Мать: не указана

МО, сходня
Рождение ребёнка
28.10.1943

Дочь: Лабазнова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Дубовик Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Дубовик Анатолий Алек еевич

Отец ребёнка: Дубовик Алексей Васильевич

Смерть
2000
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