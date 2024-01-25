Дубовик (Соломатина) Ираида Павловна
Место рожденияМО, сходня
Дата рождения15.10.1918
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1918
Отец: Соломатин Павел
МО, сходня
Рождение ребёнка
28.10.1943
Дочь: Лабазнова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Дубовик Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Дубовик Анатолий Алек еевич
Отец ребёнка: Дубовик Алексей Васильевич
Смерть
2000