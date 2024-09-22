Андрианов Иосиф(Осип) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов Иосиф(Осип) Григорьевич

Место рождения

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Андрианов (Матвеев) Григорий Андрианович

Мать: Степанида Матвеевна

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Илья Осипович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
31.12.1867

Сын: Андрианов Степан Осипович

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1869 ст.

Сын: Андрианов Семён Осипович

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Андрианова Мария Осиповна

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1885

Сын: Андрианов Иван Осипович

Мать ребёнка: Феодора Андреевна

Знаменское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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