Андрианов Иосиф(Осип) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
31.12.1867
Сын: Андрианов Степан Осипович
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
03.09.1869 ст.
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: Андрианова Мария Осиповна
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
10.09.1885
Мать ребёнка: Феодора Андреевна
Смерть
Неизвестно