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Григорьева Параскева Ивановна

Место рождения

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния

Дата рождения

31.10.1863

Дата смерти

05.06.1895

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1863

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абрамова Пелагея Евдокимовна

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
03.04.1885

Сын: Григорьев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Григорьев Яков Тиханович

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
10.05.1887

Сын: Григорьев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Григорьев Яков Тиханович

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Григорьев Яков Тиханович

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Яков Тиханович

Смерть
05.06.1895
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
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