Григорьева Параскева Ивановна
Место рожденияДер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Дата рождения31.10.1863
Дата смерти05.06.1895
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1863
Отец: скрыто настройками приватности
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
03.04.1885
Сын: Григорьев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Григорьев Яков Тиханович
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
10.05.1887
Отец ребёнка: Григорьев Яков Тиханович
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Григорьев Яков Тиханович
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1895
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния