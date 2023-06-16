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Глазунов Федот Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1892

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна

Военная служба
20.11.1913
Участник Первой Мировой войны. Имеет Георгиевский Крест 4 ст. № 19244 прошел ускоренный курс подготовки прапорщиков пехоты Ю-З фронта. Служил до 22.12.1916
Военная награда
1914
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. №11244
Рождение ребёнка
1920

Сын: Глазунов Леонид Федотович

Мать ребёнка: Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна

Военная награда
1944
Ефрейтор. Командир отд.119 осб 101 сд камчатского оборонного района 2двф. Участвовал в боях с японией с 18.08.45 Награжден медалью "За отвагу"
Смерть
1947

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