Глазунов Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1892
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
20.11.1913
Участник Первой Мировой войны. Имеет Георгиевский Крест 4 ст. № 19244 прошел ускоренный курс подготовки прапорщиков пехоты Ю-З фронта. Служил до 22.12.1916
Военная награда
1914
Награжден Георгиевским крестом 4 ст. №11244
Рождение ребёнка
1920
Сын: Глазунов Леонид Федотович
Мать ребёнка: Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазунова (Родионова) Лукерья Ивановна
Военная награда
1944
Ефрейтор. Командир отд.119 осб 101 сд камчатского оборонного района 2двф. Участвовал в боях с японией с 18.08.45 Награжден медалью "За отвагу"
Смерть
1947