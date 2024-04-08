Овчинников Николай Тимофеевич
Место рожденияКрасноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Дата рожденияМежду 1827 и 1830
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1830
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1858
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Сын: Овчинников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1898
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1898