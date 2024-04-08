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Овчинников Николай Тимофеевич

Место рождения

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния

Дата рождения

Между 1827 и 1830

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1830

Отец: Овчинников Тимофей Семёнович

Мать: Овчинникова Харитонья Филипповна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1858
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Сын: Овчинников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1898
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Авдотья Сергеевна

Смерть
После 1898
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