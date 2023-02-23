Жупикова Марья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖупикова Марья Андреева

Жупикова Марья Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Жупиков Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
98 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жупиков Андрей Дмитриев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close