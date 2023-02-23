Жупикова Марья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Жупиков Андрей Дмитриев
Место жительства
1850
98 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно