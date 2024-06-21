Ураков Матвей Филипов Вычислено 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Матвей Филипов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Ураков Филип Иванов

Мать: Уракова Устинья Митрофанова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 320об, №80)
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №80)
Смерть
Неизвестно

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