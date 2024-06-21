Ураков Матвей Филипов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842
Отец: Ураков Филип Иванов
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 320об, №80)
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №80)
Смерть
Неизвестно