Модина (Коклюгина) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модина (Коклюгина) Лидия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модин Борис Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горелышева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модина Нина Борисовна

Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович

Рождение ребёнка
02.02.1952

Сын: Модин Евгений Борисович

Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович

Рождение ребёнка
08.03.1955

Сын: Модин Александр Борисович

Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович

Рождение ребёнка
04.05.1959

Сын: Модин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович

Рождение ребёнка
19.10.1966

Сын: Модин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович

Смерть
Неизвестно

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