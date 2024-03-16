Модина (Коклюгина) Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горелышева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модина Нина Борисовна
Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович
Рождение ребёнка
02.02.1952
Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович
Рождение ребёнка
08.03.1955
Сын: Модин Александр Борисович
Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович
Рождение ребёнка
04.05.1959
Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович
Рождение ребёнка
19.10.1966
Отец ребёнка: Модин Борис Филиппович
Смерть
Неизвестно