Блинников Лаврентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1758
Сын: Блинников Зотей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Блинников Илья Лаврентьевич
Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Блинникова Матрена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Блинников Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Блинникова Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно