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Блинников Лаврентий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Блинников Михайло Игнатьевич

Мать: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Блинников Зотей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Блинников Илья Лаврентьевич

Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Блинникова Матрена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Блинников Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Блинникова Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Блинникова Катерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова Катерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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